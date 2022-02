Serie B: il Pisa torna in vetta. Nuovo tonfo del Parma. Ascoli e Reggina ok

Si sono concluse le partite delle 14 valide per la ventiquattresima giornata di Serie B. Spicca la vittoria esterna del Pisa, corsara sul campo del Monza con il risultato finale di 1-2. Cade ancora il Parma, battuto al Tardini dalla Ternana di Lucarelli per 2-3. Sono due, invece, le affermazioni interne: l’Ascoli ha liquidato la pratica Alessandria per 3-0, mentre la Reggina ha superato il Pordenone per 2-0. Chiude il pareggio per 1-1 tra Vicenza e Spal.

Foto: Twitter Donnarumma