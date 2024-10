Serie B: il Pisa si conferma, bene lo Spezia. Il Sassuolo gioca a tennis (6-1), tonfo Frosinone

Si sono appena concluse le gare delle 15:00, valide per l’ottava giornata di Serie B. Si riconferma prima della classe il Pisa, seguita da Spezia e Sassuolo, che esonda in casa contro il Cittadella per 6-1.

Questi i risultati:

Sassuolo – Cittadella 6-1 (Mulattieri ‘4, Vita ’17, Volpato ’55, Thorsvedt ’63 (R) e ’82, Pierini ’68, Laurienté ’63 (R) )

Pisa – Cesena 3-1 (Lind ’23, Canestrelli ’28, Donnarumma ’55 (AU), Prestia ’76)

Frosinone – Carrarese 0-1 (Cicconi ’64)

Spezia – Reggiana 1-0 (Francesco Pio Esposito ’36)

Sampdoria – Juve Stabia 1-2 (Coda ’36, Adorante ’47 e ’49)

La classifica aggiornata:

Pisa 19

Spezia 16

Sassuolo 15

Juve Stabia 14

Brescia 12

Palermo 11

Cesena 11

Cremonese 10

Mantova 10

Bari 9

Sudtirol 9

Reggiana 9

Modena 8

Salernitana 8

Sampdoria 8

Catanzaro 7

Carrarese 7

Cittadella 7

Frosinone 6

Cosenza 5

Foto: Instagram Thorsvedt