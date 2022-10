Serie B, il Pisa rimonta e batte 4-2 il Modena. E’ 0-0 tra Palermo e Cittadella

Si sono concluse le due gare odierne della 10a giornata di Serie B. È terminata 0-0 la sfida fra Palermo e Cittadella, con i rosanero che non riescono a dare continuità ai propri risuktati.

E’ successo di tutto fra Pisa e Modena: la squadra toscana si è imposta 4-2, al termine di un match ricco di colpi di scena, con il Modena avanti due volte, raggiunto sul 2-2 e staccato nel finale con Torregrossa che ha chiuso definitivamente il match al nono minuto di recupero.

In classifica, il Pisa sale a 10 e fa un buon balzo in avanti nei bassifondi. Il Modena resta a 12. Il Palermo resta in difficoltà con soli 9 punti, il Cittadella sale a 11.

Foto: twitter Lega B