Serie B: il Pisa in finale, Benali elimina il Benevento

Si è conclusa qualche istante fa la prima semifinale di ritorno tra Pisa e Benevento, con i toscani che hanno vinto 1-0 e accedono così alla finale playoff contro una tra Monza e Brescia. In una Arena Garibaldi sold out i ragazzi di D’Angelo sono passati in vantaggio al 10′ con una deviazione sotto porta di Benali. Dieci minuti dopo i nerazzurri hanno raddoppiato con Puscas, ma l’arbitro ha annullato per un giusto fuorigioco. Il Pisa ha controllato agevolmente la partita, con i sanniti mai realmente pericolosi. Zero le parate degne di nota di Nicolas, con il Pisa che si giocherà il tutto per tutto settimana prossima per il sogno Serie A.

FOTO: Twitter Pisa