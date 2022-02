Serie B: il Pisa frena, il Lecce vince a Monza e torna in vetta. Tonfo Frosinone, Ascoli ok

Anche la ventiseiesima giornata della Serie B finisce in archivio con i risultati maturati al termine delle gare delle 15:30. In virtù dello stop del Pisa, sconfitto al Granillo dalla Reggina, il Lecce capitalizza il big match di giornata contro il Monza e, aggiudicandosi l’intera posta in palio, torna in vetta insieme alla Cremonese (49 punti). Tonfo del Frosinone, battuto da un super Cittadella. Bene l’Ascoli, che condanna il Crotone al penultimo posto sempre più in solitaria e si posiziona provvisoriamente al settimo posto. Di seguito i risultati:

Ascoli-Crotone 2-1

Cittadella-Frosinone 3-0

Monza-Lecce 0-1

Reggina-Pisa 1-0

Foto: Twitter Lega Serie B