Serie B, il Parma vince e consolida la vetta. Cade la Samp contro il Como, parità tra Catanzaro e Cittadella

Si sono appena concluse le sfide di Serie B delle 20.30. Cade ancora la Sampdoria, sempre inchiodata sul fondo con appena tre punti, in casa di un Como che sblocca la gara a inizio ripresa con Ioannou e conserva il vantaggio fino al fischio finale agganciando così in classifica il Palermo al secondo posto. In vetta resta il Parma che vince il big match contro il Bari per 2-1 grazie alle reti di Partipilo nel primo tempo e Benedyczak nella ripresa inframezzate dalla rete del momentaneo pari a firma Nasti. Pareggio infine fra Catanzaro e Cittadella con i veneti che scappano subito via grazie a Carissoni, ma vengono raggiunti su calcio di rigore da Donnarumma al 26°. Pochi minuti prima lo stesso attaccante giallorosso aveva fallito un altro rigore.

Catanzaro-Cittadella 1-1

3′ Carissoni (CI), 26′ rig. Donnarumma (CA)

Como-Sampdoria 1-0

54′ Ioannou (C)

Parma-Bari 2-1

15′ Partipilo (P), 46′ Nasti (B), 81′ Benedyczak (P)

Foto: Serie B Instagram