Serie B, il Parma vince col Pisa al 95′ (3-2). Poker dello Spezia, vincono anche Cosenza, Bari e Ternana

Sono appena terminate le sfide delle 14.00 di Serie B. Partiamo dal San Nicola di Bari dove gli uomini di Iachini vincono 1-0 contro la FeralpiSalò grazie al rigore trasformato da Sibilli. Vittoria all’ultimo minuto per il Parma che vincono 3-2 contro il Pisa grazie alla rete di Del Prato al 95′. Nessun problema per il Cosenza che passa 3-1 a Lecco con la doppietta di Tutino e la rete di Frabotta. Vittoria esterna anche per la Ternana che passa 2-0 in casa della Reggiana. Infine, lo Spezia cala il poker contro il Cittadella, con gli uomini di Gorini rimasti in nove al termine del primo tempo per le espulsioni di Branca e Angeli.

Bari – FeralpiSalò 1-0

Lecco – Cosenza 1-3

Parma – Pisa 3-2

Reggiana – Ternana 0-2

Spezia – Cittadella 4-2

Foto: Serie B Instagram