Serie B, il Parma va in fuga. Vittoria 3-1 ad Ascoli

Approfittando del ko del Catanzaro, il Parma ne approfitta per andare in fuga momentanea in Serie B. I ducali si impongono 3-1 ad Ascoli. A segno i due fenomeni dal maggior talento, Denis Man e Bernabé, per il successo del Parma. Ascoli che aveva momentaneamente pareggiato la gara con Caligari, ma poi nel finale aveva affrontato la gara in 10 per il rosso a Viviano.

Parma che scappa quindi a 26 punti, a +5 sul Catanzaro secondo. Occhio al Palermo, però, che è a 20 ma con due gare da recuperare.

Foto: twitter Parma