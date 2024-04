Serie B, il Parma batte lo Spezia e vede la Serie A. Colpo di coda del Lecco, pari tra Cosenza e Palermo

Concluse le gare delle 16.15 in Serie B. Il Parma batte lo Spezia 2-0 al Tardini e vede sempre più vicina la promozione in massima serie, portandosi a +10 sul terzo posto occupato dalla Cremonese. A segno Hernani e Charpentier. Colpo di coda del Lecco, che batte 1-0 la Reggiana di Nesta. In zona centro classifica, 1-1 tra Cosenza a Palermo che serve a poco a entrambe.

Questi i risultati:

Parma-Spezia 2-0

Cosenza-Palermo 1-1

Lecco-Reggiana 1-0

In classifica, il Parma sale a 69, a +5 sul Como, come detto a +10 sulla Cremonese terza. Il Palermo si porta a 51, al sesto posto, allontanandosi dalla top 5. Il Cosenza a 36 guadagna un punto sulla zona playout.

Foto: sito Parma