Serie B: il Parma vince ancora e allunga. Blitz Como a Cosenza. Lecco, punti pesanti per la salvezza

Sono appena terminate le partite delle 15 in Serie B: colpo della Feralpisalò che ferma il Venezia sul 2-2, ok il Modena. Il Parma continua a vincere e lo fa anche a Brescia (gran gol di Bernabé), la Ternana pareggia in casa 1-1 e rimane in zona retrocessione. Passa il Como in casa del Cosenza. Di seguito tutti i risultati:

Ore 12:30

Reggiana- Catanzaro 1-0

Ore 15

Ascoli-Cittadella 0-0

Cosenza-Como 1-2

Feralpisalò-Venezia 2-2

Lecco-Südtirol 2-1

Spezia-Modena 1-1

Ternana-Pisa 1-1

Brescia- Parma 0-2

Ore 18

Palermo-Cremonese

Ore 20:30

Sampdoria-Bari

LA CLASSIFICA

PARMA 41

VENEZIA 35

COMO 35

CITTADELLA 33

CREMONESE 32

CATANZARO 30

PALERMO 29

MODENA 28

BRESCIA 25

REGGIANA 23

PISA 22

BARI 22

SAMPDORIA 22

COSENZA 21

SÜDTIROL 20

LECCO 20

TERNANA 18

ASCOLI 17

SPEZIA 17

FERALPISALÒ 14

Foto: Twitter Parma FC