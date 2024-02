Serie B: il Palermo spreca a Cremona (2-2). Colpi esterni di Catanzaro e Ascoli. Il Bari ko a Bolzano

Si sono da poco concluse le gare delle 14 della 25esima giornata di Serie B. Pareggio pirotecnico tra Cremonese e Palermo nelle zone altissime di classifica. I padroni di casa, nonostante l’uomo in meno (espulso Sernicola nel primo tempo), sono riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale di due reti e a difendere la seconda posizione in classifica proprio dai rosanero, distanti sempre un punto. Vittoria invece per il Catanzaro, che si rilancia in sesta posizione dopo aver espugnato per 1-2 il Tombolato di Cittadella. Primo k.o. della gestione Iachini per il Bari, tornato a casa con 0 punti ed una rete incassata dalla trasferta di Bolzano con il Sudtirol. Brescia e Reggiana impattano il match sullo 0-0, l’Ascoli respira nei bassifondi di classifica e si proietta al 16esimo posto, in piena zona play out, grazie al successo di misura per 0-1 nella tana della FeralpiSalò.

Brescia-Reggiana 0-0

Cittadella-Catanzaro 1-2

Cremonese-Palermo 2-2

FeralpiSalò-Ascoli 0-1

Sudtirol-Bari 1-0

In classifica, la Cremonese resta seconda con 47 punti, segue a ruota il Palermo a quota 46. Il Catanzaro con 42 riaggancia la sesta posizione, il Brescia mantiene l’ottava posizione a quota 34 e a + 1 sul Bari decimo.

Foto: logo Serie B