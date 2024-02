Serie B, il Palermo cala il tris al Como. Il Brescia riacciuffa la Samp al 94′, parità tra Catanzaro e Sudtirol

Sono appena terminate le sfide delle 16.15 di Serie B. Partiamo da Marassi dove la Sampdoria passa in vantaggio al 62′ con Kasami. Gli uomini di Pirlo stavano per assaporare la vittoria, ma al 94′ il Brescia riporta il punteggio in parità con la rete di Adorni. Parità anche tra Catanzaro e Sudtirol: 2-2. Infine, al Renzo Barbera, il Palermo vince 3-0 contro il Como con le reti di Brunori, Ranocchia e Di Francesco.

Catanzaro – Sudtirol 2-2

Palermo – Como 3-0

Sampdoria – Brescia 1-1

Foto: Serie B Instagram