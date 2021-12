Serie B, il Monza vince il derby con il Brescia: 2-0 e corsa alla promozione riaperta

Il Monza vince il derby con il Brescia, sbancando il Rigamonti, per 2-0: decidono i gol di Gytkjaer e Machin, uno per tempo. La squadra di Stroppa si porta con questi 3 punti in quarta posizione, a pari punti col Benevento: nel prossimo turno ci sarà la sfida interna col Frosinone.

Le Rondinelle invece affronteranno la SPAL per poter riprendere il proprio cammino verso il massimo campionato.

Foto: Twitter Serie B