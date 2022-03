Serie B, il Monza vince all’ultimo respiro e diventa capolista. Altro pari del Lecce, alla Reggina il derby

Nuova capolista in Serie B e per la prima volta in stagione il gradino più alto del podio va al Monza. I brianzoli hanno battuto il Crotone soltanto al 95′, grazie al più classico dei gol dell’ex firmato Barberis, e sono volati in vetta, approfittando dell’ennesimo pari del Lecce, 0-0 a Parma. Nelle altre partite delle 14.00, successo della Ternana contro l’Alessandria con un netto 3-0, mentre va alla Reggina il derby col Cosenza: decide un rigore di Folorunsho. Brividi al 94′, con il Var che ha tolto un rigore ai rossoblù ammonendo Laura per simulazione.

FOTO: Twitter Monza