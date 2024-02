Serie B, il Modena non riesce a sfondare il muro difensivo dello Spezia (in dieci): 0-0

Si chiude con il pareggio per 0-0 tra Modena e Spezia la ventiseiesima giornata di Serie B. I liguri sono rimasti al 35′ della prima frazione di gioco per la doppia ammonizione di Gelashvili. Gli uomini di Bianco, però, nonostante il dominio sulla gara non sono riusciti ad abbattere il muro difensivo degli uomini di D’Angelo.

Foto: Serie B Instagram