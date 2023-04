Serie B, il Giudice Sportivo non omologa il risultato di Pisa-Bari

Pisa-Bari è ancora nel polverone. Nella giornata odierna è arrivata la notizia che il Giudice Sportivo non ha omologato il risultato della sfida andata in scena domenica pomeriggio in modo da prendersi tempo per la decisione finale e anche perché i toscani hanno presentato il ricorso per l’errore tecnico provocato dal direttore di gara nell’azione che ha portato al rigore poi concesso e trasformato dai pugliesi.

Foto: pisa sito ufficiale stadio ù