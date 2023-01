Serie B: il Genoa sbanca Benevento con gli ex Coda e Puscas. Doppio Fabbian, 2-1 Reggina

Si sono concluse le gare di Serie B in programma alle 14:00, ben sei partite in contemporanea nella cadetteria italiana. Vittorie casalinghe per Parma, Reggina e Modena. Il Genoa passa in vantaggio a Benevento con Coda, i sanniti trovano il pari con Tello nella ripresa ma non è abbastanza. Chiude la gara l’ex Puscas al 94′ con la rete del definitivo 1-2 per i rossoblu. SPAL e Como trovano l’iniziale vantaggio tra le mura amiche, ma sono state riprese da Ascoli e Pisa. I bianconeri dell’Ascoli riescono a tenere la parità per oltre un tempo di gioco giocando in 10 uomini (espulso Giovane), mentre in Como-Pisa è da segnalare l’errore dal dischetto di Cerri al 38′ sul parziale di 1-0. Un errore grave, che non ha permesso ai padroni di casa di portarsi sul 2-0, con la gara poi terminata in parità. Gli ospiti, il Pisa, hanno sfiorato la vittoria esterna con l’1-2 trovato all’83’, una gioia spezzata dal 2-2 allo scadere di Da Riva.

Benevento-Genoa 1-2 (Tello; Coda, Puscas)

Como-Pisa 2-2 (Cutrone, Da Riva; Tramoni, Masucci)

Modena-Cosenza 2-0 (Gerli, Giovannini)

Parma-Perugia 2-0 (Benedyczak, Vazquez)

Reggina-Ternana 2-1 ( due reti Fabbian; Pettinari)

SPAL-Ascoli 1-1 (Dickmann; Adjapong)

Avanzano Reggina e Genoa, con le vittorie ottenute sono al secondo e terzo posto con trentanove punti: a meno tre dal Frosinone primo (giocherà domani a Brescia). Il Parma resta in zona playoff, ducali al settimo posto grazie alla vittoria casalinga contro il Perugia.

Foto: Twitter Lega Serie B