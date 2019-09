Serie B: il Frosinone ribalta l’Ascoli, decide Paganini all’ultimo respiro

Nel posticipo domenicale della seconda giornata di Serie B, preziosa vittoria in rimonta per il Frosinone. La squadra di Nesta si è imposta 2-1 sull’Ascoli conquistando i primi 3 punti della stagione: decisiva la rete di Paganini in pieno recupero. In precedenza erano andati a segno Troiano e Dionisi. Di seguito il quadro completo di questo turno del campionato cadetto.

Venerdì 30 agosto 2019

Chievo-Empoli 1-1 (Djordjevic – Dezi)

Sabato 31 agosto 2019

Benevento-Cittadella 4-1 (autogol di Ghiringhelli, Maggio, Insigne, Coda – Diaw)

Spezia-Crotone 1-2 (Ricci – Simy 2)

Cosenza-Salernitana 0-1 (Firenze)

Cremonese-Entella 0-1 (Schenetti)

Livorno-Perugia 0-1 (Iemmello)

Trapani-Venezia 0-1 (Bocalon)

Domenica 1 settembre 2019

Juve Stabia-Pisa 0-2 (Gucher, Marconi)

Pescara-Pordenone 4-2 (Galano 2, Tumminello, Palmiero – Gavazzi, Chiaretti)

Frosinone-Ascoli 2-1 (Dionisi, Paganini – Troiano)