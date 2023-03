Serie B, il Frosinone allunga in vetta, la Spal scivola all’ultimo posto. Parità tra Cagliari e Genoa, vincono Sudtirol, Bari e Ascoli

Sono appena terminate le sfide della ventisettesima giornata di Serie B. Vince il Bari contro il Venezia grazie alla rete di Bellomo al 65′, i Galletti si portano al terzo posto a quota 46 punti, a un solo punto di distanza dal Genoa che non va oltre il pareggio in casa del Cagliari. Parità a reti inviolate anche in Cittadella-Brescia e Perugia–Como. Il Frosinone vince in casa della Spal, allungando in vetta alla classifica a +11 sul Grifone. Discorso ben diverso, invece, per il club di Ferrara che scivola all’ultimo posto dopo il successo di ieri del Cosenza nel derby con la Reggina. Infine, l’Ascoli passa in casa del Modena grazie al gol nella ripresa firmato da Mendes. Di seguito i risultati della serata.

Bari-Venezia 1-0 (64′ Bellomo)

Benevento-Sudtirol 0-2 (12′ Belardinelli; 59′ Cisse)