Serie B: il derby Entella-Spezia finisce 0-0. Erlic espulso al 60′

Si conclude in perfetta parità e a reti bianche il derby ligure disputato questa sera tra Virtus Entella e Spezia, valido per la diciottesima giornata di Serie B. Le occasioni non mancano, ma entrambe le formazioni peccano di precisione. Gli ospiti concludono la gara in dieci uomini per via dell’espulsione di Erlic rimediata al 60′. Con questo pareggio l’Entella sale a quota 26 e resta in zona playoff, lo Spezia va a 21 punti non allontanandosi più dalla bassa classifica.

Foto: Serie B Twitter