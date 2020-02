Serie B: il derby Benevento-Salernitana finisce 1-1, Sau risponde a Djuric

Finisce 1-1 il derby di Serie B tra Benevento e Salernitana. Sblocca l’incontro del “Vigorito” Djuric in avvio di ripresa, a venti minuti dalla fine Sau risponde pareggiando i conti. Al 96′ espulso Improta per rosso diretto. I sanniti di Inzaghi restano in vetta a quota 51, a più 16 sul Pordenone secondo. I granata di Ventura salgono al quinto posto con 33 punti.

Classifica: Benevento 51; Pordenone 35; Crotone 34, Frosinone 34; Salernitana 33, Cittadella 33, Perugia 33; Spezia 31, Entella 31; Chievo 30, Ascoli 30; Pescara 29, Pisa 29; Juve Stabia 28; Venezia 27, Empoli 27; Cremonese 23; Cosenza 20; Trapani 19; Livorno 13.