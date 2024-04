Serie B, il Como travolge con cinque gol la FeralpiSalò. Parità tra Bari e Pisa. Brescia-Ternana termina a reti bianche

Si sono concluse le quattro gare, valevoli per il 34° turno di Serie B, che si sono giocate alle ore 14:00. Pareggio all’esordio per Pierpaolo Bisoli sulla panchina del Modena, con i Canarini che non vanno oltre il pari a reti inviolate sul campo dell’Ascoli. Parità anche al San Nicola tra il Bari, ora guidato da Federico Giampaolo, ed il Pisa. Successo esterno per il Como, ai danni della FeralpiSalò. 0-0 al Rigamonti nel match tra Brescia e Ternana. Questi tutti i risultati finali delle quattro partite disputatesi in questo primo pomeriggio:

Ascoli-Modena 0-0

Bari-Pisa 1-1

Brescia-Ternana 0-0

FeralpiSalò-Como 2-5

Tre punti pesanti per i lariani, che si portano momentaneamente a +6 sul terzo posto, occupato dal Venezia. Bari che rimane in zona play-out, ad una lunghezza di distacco dalla Ternana. Brescia che staziona in zona play-off, a quota 46 punti. FeralpiSalò ed Ascoli che rimangono in piena zona retrocessione, rispettivamente a -4 ed a -1 dal diciassettesimo posto.

Foto: sito Serie B