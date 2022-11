Serie B, il Como risorge, il Venezia sempre più giù. Finisce 1-0 al Senigallia

Al ‘Sinigallia’ di Como i padroni di casa di Moreno Longo trovano un’importante vittoria in chiave salvezza nello scontro diretto col Venezia. Decisiva per l’1-0 finale la rete di Bellemo al 65′. Partita delicatssima con due squadre partite per altri obiettivi, che si sono ritrovate all’ultimo posto in classifica.

La spunta il Como che quindi sale a 12 punti e respira un po’. Il Venezia invece è sempre più in difficoltà, penultimo con soli 9 punti.

Foto: Instagram Como