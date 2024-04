Serie B, il Como ribalta il Catanzaro (2-1). Vince il Cittadella in casa della Reggiana, parità tra Palermo e Samp (2-2)

Sono appena terminate le sfide delle 16.15 di Serie B. Il Cittadella passa per 2-0 in casa della Reggiana con le reti di Pandolfi e Branca. Parità al Renzo Barbera tra Palermo e Sampdoria: 2-2. Infine, il Como ribalta il Catanzaro: 2-1, Gabrielloni e Da Cunha rispondono alla rete iniziale di Vandeputte. Due le reti annullate ai padroni di casa: al 11′ per fuorigioco e al 97′ per posizione di fuorigioco di Antonini. Di seguito i risultati.

Catanzaro – Como 1-2

Palermo – Sampdoria 2-2

Reggiana – Cittadella 0-2

Foto: Serie B Instagram