Serie B, il Como batte il Bari e allunga sul terzo posto. Grave stop per la Cremonese. Samp ko

Giornata quasi decisiva per la Serie B, per quanto riguarda il discorso della promozione diretta. Il Como batte il Bari 2-1 e approfitta del clamoroso tonfo interno della Cremonese con la Ternana, per blindare il secondo posto. I lariani vedono la Serie A, portandosi a +5 sul terzo posto.

Male la Sampodoria, che perde in casa con il Sudtirol 1-0 e vede nuovamente allontanarsi la zona playoff. Buon successo del Pisa che inguaia la FeralpiSalò, pari tra Cittadella e Ascoli.

Questi i risultati:

Cittadella-Ascoli 0-0

Como-Bari 2-1

Cremonese-Ternana 1-2

Pisa-FeralpiSalò 3-1

Sampdoria-Sudtirol 0-1

Foto: logo Serie B