Serie B: il Cittadella sbanca il “Rigamonti” e ferma il Brescia. I risultati del pomeriggio

Sono terminate le tre gare del pomeriggio, valide per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Spicca la sconfitta della capolista Brescia per mano del Cittadella, che sbanca il “Rigamonti” grazie al gol di Finotto, le Rondinelle non riescono ad andare in fuga e seminare i rispettivi avversari per la promozione diretta. Di seguito il quadro completo di questo turno che si concluderà lunedì con Livorno-Benevento:

Venerdì 1 marzo

Ore 21:00 Foggia-Cosenza 1-0 (autogol Dermaku)

Sabato 2 marzo

Ore 15:00 Padova-Crotone 0-0

Ore 15:00 Brescia Cittadella 0-1 (Finotto)

Ore 15:00 Carpi-Ascoli 1-1 (Poli – Ngombo)

Ore 18:00 Palermo-Lecce

Domenica 3 marzo

Ore 15:00 Perugia-Salernitana

Ore 15:00 Pescara-Spezia

Ore 21:00 Verona-Venezia

Lunedì 4 marzo

Ore 21:00 Livorno-Benevento

Classifica: Brescia 47; Benevento 43; Palermo 42; Lecce, Pescara 41; Verona 39; Spezia 37; Perugia 35; Salernitana 34; Cittadella, Cosenza 33; Ascoli 29; Cremonese 27; Foggia*, Venezia 26; Livorno 23; Crotone 22; Carpi 21; Padova 19.

*meno 6 punti di penalizzazione