Serie B, il Catanzaro vince 2-1 contro la Ternana. Decide il rigore di Vandeputte all’89

Dopo il pareggio alla prima contro la Cremonese, arriva la prima vittoria per il Catanzaro in stagione: 2-1 alla Ternana, decide il rigore di Vandeputte all’89’. Una sfida che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio dopo appena 10′ con la rete di Biasci. Negli ultimi istanti della prima frazione di gioco la risposta degli ospiti con Raimondo. È proprio negli ultimi minuti di gara che arriva il gol del definitivo sorpasso dei calabresi: l’arbitro Baroni assegna il calcio di rigore all’89’, sul dischetto si presenta Vandeputte che non sbaglia e regala i tre punti agli uomini di Vivarini.

Foto: Instagram Catanzaro