Nessun problema per il Catanzaro in casa contro la Feralpisalò. Gli uomini di Vivarini hanno calato il tris tra le mura amiche grazie alle reti di Vandeputte e Biasci nella ripresa, con il sigillo finale al 78′ grazie all’autorete di Bacchetti. Il Catanzaro sale così a quota 21 punti, alle spalle della capolista Parma e in attesa del Palermo.

Foto: Instagram Catanzaro