Serie B: il Benevento cala il poker al Cittadella e il Crotone sbanca La Spezia

Sono appena terminate le gare iniziate alle 18:00 e valide per la seconda giornata del campionato di Serie B. Il Benevento travolge in casa il Cittadella calando il poker con l’autogol di Ghiringhelli, Maggio, Insigne e Coda. Per gli ospiti è Diaw a trovare la via della rete. Nell’altro match il Crotone compie un vero e proprio blitz sbancando La Spezia: fa tutto Simy, prima su rigore e poi su azione. Serve a poco, invece, la marcatura personale di Ricci. A seguire il programma completo di questo turno la classifica aggiornata:

Venerdì 30 agosto 2019

Chievo-Empoli 1-1 (Djordjevic – Dezi)

Sabato 31 agosto 2019

Benevento-Cittadella 4-1 (autogol di Ghiringhelli, Maggio, Insigne, Coda – Diaw)

Spezia-Crotone 1-2 (Ricci – Simy 2)

Cosenza-Salernitana (ore 21.00)

Cremonese-Entella (ore 21.00)

Livorno-Perugia (ore 21.00)

Trapani-Venezia (ore 21.00)

Domenica 1 settembre 2019

Juve Stabia-Pisa (ore 18.00)

Pescara-Pordenone (ore 18.00)

Frosinone-Ascoli (ore 21.00)