Serie B, il Bari resiste in nove uomini al Palermo (0-0). Di Mariano sbaglia dal dischetto, annullata la rete di Brunori al 99′

È terminato 0-0 il match inaugurale della nuova stagione di Serie B fra Bari e Palermo. Nella prima frazione di gioco meglio il Bari, ma l’occasione più grande per passare in vantaggio capita al Palermo sulla quasi papera di Brenno salvato dal palo. Nella ripresa il Palermo ha dominato la partita, anche perché il Bari ha giocato quasi tutta la ripresa in 9 uomini per le espulsioni di Maita e Di Cesare, entrambe arrivate grazie all’ausilio del VAR. In occasione dell’espulsione del capitano del Bari, l’arbitro ha concesso anche un calcio di rigore ai rosanero, ma Di Mariano spara alto dal dischetto. Finale al cardiopalma: in pieno recupero il Palermo trova la rete del vantaggio, ma Brunori, autore del gol, viene pescato in fuorigioco dal VAR e la rete viene annullata. Termina senza reti quindi la prima gara della nuova stagione di Serie B.

Foto: Instagram Bari