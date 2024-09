Serie B, il Bari passa a Frosinone: 3-0. Poker dello Spezia, vince anche il Mantova

Sono appena terminate le sfide del pomeriggio di Serie B. Il Bari vince 3-0 in casa del Frosinone con le reti di Maita, Dorval e Favilli. Il Mantova stende il Cittadella in pieno recupero con la rete al 93′ di Mancuso. Infine, lo Spezia vince contro la Carrarese: 4-2. La gara la sbloccano i toscani con la reti di Cerri, ma i fratelli Esposito la ribaltano fissando il punteggio sul 3-1. Doppietta per Francesco Pio. La Carrarese accorcia con Oliana, ma Hristov fissa il risultato sul 4-2. Di seguito i risultati:

Frosinone – Bari 0-3

Mantova – Cittadella 1-0

Spezia – Carrarese 4-2

Foto: Instagram Serie B