Serie B, il Bari cade a Modena: apre Novakovich, la ribaltano Palumbo e Mendes (2-1)

Si apre con la vittoria del Modena sul Bari la seconda giornata di Serie B. Al Braglia finisce 2-1, decisive le reti di Palumbo e Pedro Mendes. Ma a sbloccare la gara sono stati i ragazzi di Moreno Longo grazie alla rete di Novakovich al 17′. La risposta dei padroni di casa è arrivata in pieno recupero della prima frazione di gioco con il rigore trasformato da Palumbo. Il gol vittoria è arrivato al 62′ con la prima rete in maglia gialloblu di Pedro Mendes. Termina così 2-1, seconda sconfitta per il Bari. Primo successo stagionale per il Modena.

Foto: Instagram Serie B