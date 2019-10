Serie B, i risultati delle gare delle 15: crollo Benevento, Trapani all’ultimo respiro

Pomeriggio scoppiettante e non senza sorprese in Serie B. Resta al comando il Benevento di Pippo Inzaghi che però crolla rovinosamente a Pescara. Grazie ad un super Machin, autore di una doppietta, gli abruzzesi stendono la capolista con un netto 4-0 e si rilanciano in chiave playoff. A raggiungere i sanniti, allora, ci pensa il Crotone di Stroppa, trascinato da un’altra doppietta, quella di Simy: 3-2 al Venezia e aggancio in vetta. All’ultimo respiro, manca l’aggancio al duo Benevento-Crotone, l’Empoli fermato sul 2-2 da un generosissimo Trapani che pareggia al 98esimo.

Si dividono, invece, la posta in palio Salernitana e Perugia: come il Trapani, anche gli umbri agguantano un punto allo scadere, firmando l’1-1 al minuto 89. Stesso punteggio fra Cosenza e Chievo al San Vito. Vince ancora, invece, lo Spezia che al Picco piega 2-0 la Juve Stabia ed esce dalla zona playout. Reti bianche fra Pordenone e Cittadella, alle 18 tocca al derby toscano fra Livorno e Pisa.

SERIE B, 10^ GIORNATA

Ascoli-Entella 2-1 giocata ieri

Cosenza-Chievo 1-1

Crotone-Venezia 3-2

Pescara-Benevento 4-0

Pordenone-Cittadella 0-0

Salernitana-Perugia 1-1

Spezia-Juve Stabia 2-0

Trapani-Empoli 2-2

Livorno-Pisa ore 18

Cremonese-Frosione domani ore 21

CLASSIFICA: Crotone 18, Benevento 18, Empoli 16, Ascoli 15, Salernitana 15, Perugia 15, Chievo 14, Pescara 13, Cittadella 13, Pordenone 13, Venezia 12, Entella 12, Cremonese 11, Pisa 10, Spezia 10, Frosinone 9, Cosenza 8, Juve Stabia 7, Trapani 6, Livorno 4.

Foto: sito ufficiale Pescara