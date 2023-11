Serie B, grande impresa del Lecco. Battuto il Parma. Pari Spezia, Alvini sempre più a rischio

Cocluse le gare delle 16.15 in Serie B. Grande impresa del Lecco che batte il Parma 3-2 (espulso Hernani al 31′). Ben 11 punti nelle ultime 5 per i lombardi. Crolla anche il Palermo, battuto al Barbera 1-0 dal Cittadella, gol al 98′ di Pandolfi. Alvini con lo Spezia (2-2 con la Ternana) a ed è sempre più a rischio con i liguri terz’ultimi a 10 punti e solo una vittoria in campionato. Tris della Cremonese in casa del Brescia.

Questi i risultati;

Brescia-Cremonese 0-3

17′ Ravanelli, 32′ Coda, 89′ Okereke

Lecco-Parma 3-2

12′ rig. Benedyczak (P), 24′ Novakovich (L), 42′ Buso (L), 58′ Lepore (L), 70 Charpentier (P)

Palermo-Cittadella 0-1

90+8 Pandolfi

Spezia-Ternana 2-2

32′ Casasola (T), 37′ Bertola (S), 68′ Diakite (T), 90+2′ aut.Capuano (S)

Foto: logo Serie B