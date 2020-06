Serie B: gol e spettacolo all’Arechi, la Salernitana riprende la Cremonese sul 3-3 al 96′

Gol (ben sei) e spettacolo tra Salernitana e Cremonese nell’anticipo del 31esimo turno di Serie B. Ospiti in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Celar (6′ e 67′), ma nel finale succede di tutto: prima l’espulsione di Arini che provoca il primo rigore per la Salernitana, trasformato da Dziczek (73′), poi Di Tacchio pareggia al 79′, quindi il rosso a Lombardi che ristabilisce la parità numerica. All’86’ Zortea riporta in vantaggio la Cremonese, ma all’ultimo respiro ancora Di Tacchio su rigore fissa il definitivo 3-3.

LUNEDI’ 29 GIUGNO

Ore 18,45 – Salernitana-Cremonese 3-3 (Dziczek, Di Tacchio 2 – Celar 2, Zortea)

Ore 21,00 – Ascoli-Crotone

Ore 21,00 – Benevento-Juve Stabia

Ore 21,00 – Chievo-Frosinone

Ore 21,00 – Cittadella-Perugia

Ore 21,00 – Cosenza-Trapani

Ore 21,00 – Livorno-Venezia

Ore 21,00 – Pescara-Empoli

Ore 21,00 – Podernone-Entella

Ore 21,00 – Spezia-Pisa

CLASSIFICA: Benevento 73; Crotone 51; Spezia 50; Cittadella 49; Frosinone 48; Pordenone 46; Salernitana 44; Chievo 42; Entella, Empoli 41; Pisa, Perugia 40; Pescara 38; Venezia, Juve Stabia 36; Cremonese 34; Ascoli 32; Cosenza 30; Trapani 28, Livorno 21.

Foto: Twitter ufficiale Lega B