Serie B, gli squalificati per la 15a giornata

Qui di seguito le decisioni del Giudice Sportivo relativo a ammende e squalifiche, per quanto riguarda la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Sette i giocatori squalificati.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dalla tifoseria avversaria;

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato una monetina sul terreno di giuoco

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CELLA Stefano (Mantova): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

DEFREL Gregoire (Modena): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TOURE Idrissa (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

VARNIER Marco (Juve Stabia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

BRANCA Simone (Cittadella): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FLORENZI Aldo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SANTORO Simone (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

