Ultimo aggiornamento: mercoledi' 19 ottobre 2022 23:56

Serie B, gli arbitri della 9a giornata

13.10.2022 | 16:45

Sono stati designati gli arbitri per la nona giornata del Campionato di Serie B.

 

VENEZIA – FROSINONE    Venerdì 14/10 h. 20.30

MINELLI

DI VUOLO – NIEDDA

IV:      TREMOLADA

VAR:     SOZZA

AVAR:       GARIGLIO

BENEVENTO – TERNANA      h. 14.00

VOLPI

GALETTO – DI GIACINTO

IV:      PEZZOPANE

VAR:     PATERNA   (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR:       MASTRODONATO   (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

CAGLIARI – BRESCIA      h. 14.00

CHIFFI

CIPRESSA – SCHIRRU

IV:       VIRGILIO

VAR:      ABBATTISTA

AVAR:       PAGANESSI

CITTADELLA – SPAL      h. 14.00

ZUFFERLI

CAPALDO – LONGO F.

IV:     CANCI

VAR:     PAIRETTO

AVAR:     PERENZONI

COSENZA – GENOA      h. 14.00

BARONI

ROSSI M. – FONTANI

IV:      VERGARO

VAR:     FOURNEAU   (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:     MOKHTAR   (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

MODENA – COMO    h. 14.00

LA PENNA

MACADDINO – CECCON

IV:     TURRINI

VAR:     SERRA   (ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)

AVAR:      MERAVIGLIA   (ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)

PALERMO – PISA    h. 14.00

FELICIANI

PAGNOTTA – RICCI

IV:     GEMELLI

VAR:     DIONISI   (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:     LOMBARDO   (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

PARMA – REGGINA    h. 14.00

FABBRI

MIELE D. – SEVERINO

IV:     NICOLINI

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       MUTO

BARI – ASCOLI     h. 16.15

RUTELLA

MARCHI – SACCENTI

IV:       BARATTA

VAR:      MARESCA   (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:      MIELE G.   (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

PERUGIA – SUDTIROL    Domenica 16/10 h. 16.15

MAGGIONI

LOMBARDI – BARONE

IV:     UBALDI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      LONGO S.

Foto: logo Serie B