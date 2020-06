Serie B, Giudice Sportivo: due turni di squalifica per Caldirola e Lombardi

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante

dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 giugno 2020, ha assunto le decisioni qui

di seguito riportate:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

Caldirola Luca (Benevento): per avere, al 24° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara

un’espressione ingiuriosa.

Lombardi Cristiano (Salernitana): per avere, al 36° del secondo tempo, a seguito di una

decisione arbitrale calciato con forza il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Arini Mariano (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

Pagliarulo Luca (Trapani): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Modolo Marco (Venezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione

aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

Mastinu Giuseppe (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

Settembrini Andrea (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione)