Serie B, frena il Parma, cade in casa il Palermo. Ne approfittano Cremonese e Como

Concluse le gare di Serie B delle 20.30. Frena il Parma, che viene bloccato sull’1-1 al Tardini dal Cosenza. Alle spalle ne approfittano Como e Cremonese. I lariani vincono il derby con il Lecco nettamente, con un secco 0-2, la Cremonese si impone a Marassi in casa della Sampdoria per 2-1. Crolla invece il Palermo al Barbera, sconfitto a sorpresa 3-2 dalla Ternana.

Questi i risultati:

Lecco-Como 0-3

Palermo-Ternana 2-3

Parma-Cosenza 1-1

Sampdoria-Cremonese 1-2

In classifica, il Parma resta in vetta con 46 punti, la Cremonese si porta al secondo posto, salendo a 50, a 49 il Como. Poi c’è il Venezia a 48, impegnato domani, che può arrivare al secondo posto. Il Palermo si stacca, restando a 46.

In coda, colpaccio della Ternana che sale a 29. Il Lecco resta ultimo a 21, la Sampdoria resta a 31, e rivede la zona playout.

Foto: logo Serie B