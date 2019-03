Serie B: il Foggia ritrova il successo, col Cosenza decide un autogol di Dermaku

Il Foggia, dopo un lungo digiuno, ritrova la via del successo piegando per 1-0 allo “Zaccheria” il Cosenza nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie B. A decidere l’incontro è stato un autogol di Dermaku al minuto 22 dopo un insidioso calcio di punizione del solito Kragl. La formazione di Padalino escono dalla zona playout e raggiungono quota 26. I rossoblu di Braglia restano fermi in undicesima posizione con 33 punti.

Classifica: Brescia 47; Benevento 43; Palermo 42; Lecce, Pescara 41; Verona 39; Spezia 37; Perugia 35; Salernitana 34; Cittadella, Cosenza 33; Ascoli 29; Cremonese 27; Foggia*, Venezia 26; Livorno 23; Crotone 22; Carpi 21; Padova 19.

*meno 6 punti di penalizzazione