Serie B, finisce a reti bianche il big match tra Lecce e Monza. Espulso Bellusci nel finale

Finisce a reti bianche il big match della diciassettesima giornata di Serie B tra Lecce e Monza al Via del Mare.

Le due squadre sono apparse stanche e non sono riuscite a superarsi, Balotelli fuori nel riscaldamento e Boateng poco pericoloso per quanto riguarda il club lombardo. Il nervosismo del ghanese in panchina alla sostituzione è l’immagine della tensione che c’era in campo tra le due contendenti.

Rosso diretto per Giuseppe Bellusci al 90′, nei sei minuti di recupero arriva un’occasione per i giallorossi ma niente gol vittoria, resiste lo 0-0.

Foto: Logo Serie B