Serie B, finisce 0-0 il recupero tra Pisa e Frosinone

Si è definitivamente concluso il girone di andata con il recupero della 16a giornata di Serie B tra Pisa e Frosinone: era questa l’ultima gara da recuperare rinviata per causa Covid.

Le due squadre hanno chiuso il match sullo 0-0, una partita non ricca di emozioni nel primo tempo, con il secondo tempo che ha visto Gori e Bardi protagonisti di una parata a testa, attraverso la quale hanno blindato il risultato per le rispettive compagini.

Un punto per parte che vede salire i toscani a 27 punti e il Frosinone a 28, ai piedi della zona playoff.

Foto: Logo Serie B