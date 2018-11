Serie B: Falco più La Mantia, il Lecce stende la Cremonese e vola al 3° posto

Il Lecce si aggiudica il posticipo serale della 13esima giornata di Serie B. Battuta la Cremonese 2-0, al Via del Mare succede tutto nella ripresa: apre le marcature Falco al 64′ con una zampata sotto porta, raddoppia La Mantia di testa al 78′. Con questa vittoria i giallorossi guadagnano posizioni in classifica, raggiungendo il terzo posto a 22 lunghezze, una in meno del Pescara e tre del Palermo. La Cremonese resta ferma a quota 15.

CLASSIFICA: Palermo 25; Pescara 23; Lecce 22; Cittadella, Salernitana, Benevento 20; Verona 19; Brescia 18; Perugia, Spezia 17; Ascoli 16; Cremonese, Venezia 15; Crotone 12; Padova 11; Carpi 10; Cosenza, Foggia* 8; Livorno 6.

* -8 di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Lega B