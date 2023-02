Serie B: esordio vincente per Breda, l’Ascoli batte il Perugia. Ternana-Parma 1-1

Si sono concluse le gare delle 16.15 della 24a giornata di Serie B. Esordio vincente per Breda sulla panchina dell’Ascoli. I marchigiani tornano al successo, battendo 1-0 il Perugia. Decisiva la rete al 60′ di Collocolo.

Fiisce 1-1 Ternana-Parma con i padroni di casa avanti al 4′ con Palumbo e i ducali che riacciuffano il match al 36′ con Bernabè.

In classifica, l’Ascoli sale a quota 29 punti, superando in classifica Venezia, Como e Cittadella, mentre Parma e Ternana raggiungono a quota 34 Pisa, Modena e Palermo inserendosi in un maxi gruppo per i playoff.

Foto: sito Ascoli