Serie B, errata corrige del Giudice Sportivo: Guglielmotti squalificato per una giornata

La Lega Serie B, attraverso il comunicato di seguito riportato, ha reso nota l’errata corrige con riferimento alle decisioni del Giudice Sportivo successive alla trentesima giornata di campionato. Di seguito la nota: “Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 22 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT – Gara Soc. ASCOLI – Soc. LECCO del 17 marzo 2024

Il Giudice sportivo, a parziale rettifica di quanto riportato sul C.U. n. 121 pubblicato in data 19 marzo 2024, appurato che per un mero errore nella generazione del comunicato veniva riportata la quinta sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario al calciatore GUGLIELMOTTI Davide (Lecco) senza indicare la squalifica per una giornata delibera di comminare la squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore GUGLIELMOTTI Davide (Lecco) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.

Foto: Serie B Instagram