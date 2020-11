Serie B, Empoli raggiunto ancora una volta nel recupero. Il Venezia rimonta e batte l’Ascoli

Si sono concluse le partite delle 14.00 del nono turno di Serie B 2020-21: fermato per la seconda giornata consecutiva nei minuti di recupero l’Empoli, un rigore di Longo al 93′ significa il 2-2 per il Vicenza.

Grande prova di forza del Venezia che dopo tante occasioni fallite si era ritrovato sotto in casa con l’Ascoli, i ragazzi di Zanetti hanno ribaltato il risultato nel secondo tempo grazie a un eurogol di Aramu e alla rete di Fiordilino.

Vittorie esterne per Frosinone, Pordenone e Cittadella.

Ecco tutti i risultati di oggi e la classifica aggiornata:

Brescia-Frosinone 1-2

Empoli-L.R. Vicenza 2-2

Pescara-Pordenone 0-2

Pisa-Cittadella 1-4

Venezia-Ascoli 2-1

Classifica:



1. Lecce 18

2. Empoli 18

3. Salernitana 17

4. Venezia 17

5. Frosinone 16

6. Spal 15

7. Cittadella 14

8. Chievo 14

9. Pordenone 12

10. Monza 10

11. Brescia 9

12. Cosenza 8

13. L.R. Vicenza 7

14. Reggiana 7

15. Reggina 7

16. Pisa 7

17. Ascoli 5

18. Virtus Entella 5

19. Pescara 4

20. Cremonese 3

Foto: sito ufficiale Venezia