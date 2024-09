Serie B, elezione del nuovo presidente rimandata a ottobre

La Serie B, dovrà attendere l’ufficialità del nuovo presidente per un altro mese. L’attuale responsabile, Mauro Balata, non ha raggiunto il quorum.

Questa la nota: “Assemblea elettiva della Lega Serie B a Milano con 19 società su 20 partecipanti. In apertura i candidati presidenti hanno esposto ai club il loro programma, col candidato Giuseppe Dossena che ha comunicato il ritiro della propria candidatura. Dopodiché si è proceduto alle votazioni, nelle quali nessun candidato presidente ha raggiunto il quorum necessario per l’elezione. L’Assemblea ha demandato al presidente la convocazione di una nuova Assemblea elettiva per i giorni 9 ottobre (prima convocazione) e 10 ottobre (seconda convocazione)”.

Foto: sito Lega B