Concluse le prime due gare della serata di Serie B, iniziate alle 18.15. Doppio pareggio per 1-1 tra Ascoli-Brescia e Reggiana e Sudtirol. Pareggi che cambiano sostanzialmente poco in classifica, con Reggiana e Ascoli che non si allontanano dalla zona polayout, il Brescia e il Sudtirol invece non agganciano la zona playoff.

Questi i risultati:

Ascoli-Brescia 1-1

Reggiana-Sudtirol 1-1

Foto: logo Serie B