Serie B, doppietta di Calligara e reti di Bellusci e Duris: l’Ascoli vince 4-1 contro il Lecco

Si chiude con la vittoria dell’Ascoli per 4-1 sul Lecco la trentesima giornata di Serie B. A passare in vantaggio però, è stato il Lecco con la rete al 13′ di Lepore. Poi l’Ascoli la riprende nella prima frazione di gioco con le reti di Calligara al 19′ e al 41′. Nel finale di secondo tempo, invece, sono arrivati i gol vittoria di Bellusci e Duris per il 4-1 finale.

Foto; Instagram Ascoli