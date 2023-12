Serie B, domani scatta la 16a giornata. Il programma

Partirà domani la sedicesima giornata del campionato cadetto, quartultima del girone di andata. Parma e Venezia, le due capoliste del torneo, saranno impegnate rispettivamente contro Palermo (in casa) e Cremonese (in trasferta). L’esordio di Valente sulla panchina del Südtirol sarà al “San Nicola”, sul campo di un Bari in crisi che si gioca tanto del suo futuro. Di seguito il programma completo.

Sabato 9 dicembre

Ore 14:00 Ascoli-Spezia

Ore 14:00 Bari-Südtirol

Ore 14:00 Cittadella-Cosenza

Ore 14:00 Cremonese-Venezia

Ore 14:00 Sampdoria-Lecco

Ore 14:00 Ternana-FeralpiSalò

Ore 16:15 Catanzaro-Pisa

Domenica 10 dicembre

Ore 16:15 Como-Modena

Ore 16:15 Parma-Palermo

Ore 16:15 Reggiana-Brescia

